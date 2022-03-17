По словам министра, обстрелы и диверсанты - уже привычная картина для всех областей.

Явная военная угроза в Украине сегодня есть во всех без исключения ее уголках, заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Его слова цитирует пресс-служба Кабмина.

По словам главы МВД, вражеских диверсантов задерживают в разных регионах страны.

"К сожалению, в Украине сегодня не осталось мест, где отсутствует явная военная угроза. Мы уже не назовем области, где не происходили обстрелы, или где не находились представители диверсионных групп. К сожалению, это явление уже стало для нас привычным. В Киеве я, например, ежедневно получаю информацию о задержанных представителях вражеских ДРГ, корректировщиках огня. Они также есть и на Львовщине, Ивано-Франковщине, Ривненщине. Эта проблема сегодня есть повсюду", - констатировал министр.

Вторжение России в Украину

24 февраля 2022 года РФ начала войну против независимой Украины и устроила в стране настоящий террор. Россияне обстреливают из тяжелого вооружения мирные украинские города, убивая гражданское население, в том числе детей и женщин.

После начала российского вторжения цивилизованные страны ввели санкции против РФ. Ограничения касались обращения валюты в стране, долговых обязательств, санкций против российских банков и др. Курс рубля всего за две недели войны взлетел почти в 4 раза. Аналитики прогнозируют экономике РФ дефолт в апреле этого года.

Мировые производители и бренды начали массово уходить с российского рынка РФ. Хотя некоторые международные компании до сих пор продолжают там работать и платить налоги стране-агрессору, которые она направляет на убийство украинцев.

Сенат США единогласно принял резолюцию, которая требует расследования в отношении президента России Владимира Путина как военного преступника. Резолюция Сената призывает провести расследование в отношении Путина, Совета Безопасности РФ и военачальников по совершенным ими военным преступлениям.

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