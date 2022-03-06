При этом не применяется требование использовать средства денежной компенсации "пакета малыша" в течение 12 месяцев.

Правительство приняло разработанное Министерством социальной политики решение, которое позволяет семьям во время военного положения использовать средства денежной компенсации "пакета малыша" на любые необходимые товары.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики со ссылкой на министра Марину Лазебную.

"Мы понимаем, что сейчас семьям деньги могут понадобиться на еду, лекарства, топливо для того, чтобы переместиться в безопасное место. И это - вопрос жизни и здоровья новорожденного ребенка. Поэтому мы сняли ограничения на использование средств денежной компенсации "пакета малыша" на весь период военного положения плюс один месяц после его завершения", - цитирует пресс-служба Лазебную.

При этом не применяется требование использовать средства денежной компенсации "пакета малыша" в течение 12 месяцев. Если раньше банки возвращали в бюджет не использованный семьями остаток через 12 месяцев после перечисления средств на карту, то сейчас средства остаются у семей, и они могут их использовать в течение военного положения плюс один месяц без этого ограничения.

"Мы также понимаем, что семьям может быть сложно открыть новый текущий счет со специальным режимом использования, чтобы получить на него средства компенсации. Поэтому мы разрешили перечислять ее на любой счет семьи, который уже открыт в АО КБ "ПриватБанк", - отметила Лазебная.

Министр проинформировала, что кроме вышеупомянутого принятое правительством решение поможет семьям во время военного положения получить денежную компенсацию "пакета малыша" по упрощенному порядку, который учитывает возможные непредвиденные обстоятельства родов и временное перемещение семей.

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