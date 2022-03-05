В том, что Украина способна отразить нападение РФ, убеждено большинство во всех регионах страны.

Несмотря на огромный уровень стресса, украинцы верят в способность отразить наступление России (82%) и в то, что после войны Украина станет сильнее (77%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Gradus Research.

Самая распространенная эмоция, которую испытывает население Украины из-за полномасштабного военного вторжения России, - гнев (62%). Два главных фактора победы, по мнению наших земляков, — это мощь Вооруженных сил Украины (так считают 63%) и сплоченность и сопротивление украинского общества (61%).

В том, что Украина способна отразить нападение РФ, убеждено большинство во всех регионах страны. Подтверждением веры в победу Украины является и то, что лучшим результатом переговоров респонденты считают мир на условиях Украины или по крайней мере отвод российских войск с украинской территории.

Мир на условиях Российской Федерации согласны принять лишь 1% опрошенных. Главным виновным в войне украинское общество считает руководство Российской Федерации (46%), и еще 40% склонны думать, что виноваты и руководство, и политические элиты, и народ России. Основными последствиями войны для РФ респонденты считают мировую изоляцию (70%) и экономическое падение (65%).

Также опрос показал, что доверие к ВСУ испытывают 63% респондентов, и это институт, к которому население имеет наибольший уровень доверия. На втором месте — президент Владимир Зеленский, на третьем — волонтерские организации. Действия президента (полностью или частично) поддерживают 85% опрошенных, а репутационный индекс Зеленского достиг невиданных ранее 77%.

Опрос проведен с 28 февраля по 1 марта методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону. Размер выборки - 2144 респондента.