Уточнены процедуры обращения за получением денежной компенсации путем подачи заявления в бумажной форме или в электронной форме при получении услуги "еМалятко" и механизм назначения денежной компенсации.

Кабинет министров усовершенствовал механизмы предоставления одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" и выплаты денежной компенсации стоимости такой помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято во время заседания правительства сегодня, 23 декабря.

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В частности, как пояснил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, уточнена процедура обращения за получением денежной компенсации путем подачи заявления в бумажной форме или в электронной форме при получении услуги "еМалятко" и механизм назначения денежной компенсации; отменена необходимость предоставления справки из учреждения здравоохранения о неполучении "пакета малыша" и справки о неполучении "пакета малыша" в случае обращения за его получением в соответствующее структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения; предоставлено право на получение единовременной натуральной помощи "пакет малыша" в случае рождения ребенка на временно оккупированной территории Украины (при условии регистрации места проживания получателя на подконтрольной территории Украины или наличия статуса внутренне перемещенного лица).

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