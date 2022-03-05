По словам главы правительства, "40 миллионов людей, объединенных общей идеей победы, невозможно остановить и невозможно победить".

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев к тотальному сопротивлению оккупантам.

Об этом он заявил во время своего видеообращения.

"Наше тотальное сопротивление врагу должно происходить на всех фронтах – на передовой, в тылу, на временно оккупированных врагом территориях. Время каждому взять себя в руки и с холодной головой подумать, где он может быть наиболее полезным. Если у вас есть опыт и желание – становитесь в ряды территориальной обороны, помогайте волонтерам, присоединяйтесь к информационной атаки на врага, работайте на своем предприятии, поддерживайте друг друга. Найдите свое место и делайте свой вклад", - сказал он.

По его словам, "сорок миллионов людей, объединенных общей идеей победы, невозможно остановить и невозможно победить".

"Украинцы, у нас единственная цель – освобождение Украины от российских захватчиков, и мы обязательно победим", - добавил он.

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