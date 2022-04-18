Всех мужчин призывного возраста вернули обратно.

Около 2,5 тыс. мужчин призывного возраста задержаны на границе во время попыток выехать из Украины с начала войны.

Об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил в эфире информационного телемарафона.

"В целом около 2,5 тыс. наших соотечественников, мужчин (призывного возраста - УНИАН) были задержаны на государственной границе, пытавшихся, несмотря на те ограничения, которые действуют, покинуть пределы Украины", - сказал Демченко.

Он уточнил, что большинство из задержанных следовали через так называемые "зеленые" коридоры, остальные пытались пересечь границу в пунктах пропуска.

"Большинство из них следовали через так называемый "зеленый" участок границы - всего таких 2,1 тыс. лиц, остальные пытались пересечь границу в пунктах пропуска, подделывая документы или пытаясь подкупить пограничников, или... переодеваясь в женщин и используя документы других лиц. Однако все они были задержаны и возвращены обратно в Украину", - сказал представитель Государственной пограничной службы.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект (№7265) о введении уголовной ответственности за невыполнение требований закона о возвращении в Украину мужчин призывного возраста после введения военного положения.

За игнорирование этой нормы предлагается ввести уголовную ответственность - до 10 лет лишения свободы.

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