Военнообязанные, убегая из Украины, рискуют не только свободой, но и своей жизнью.

С начала полномасштабного вторжение России на границе Украины задержали почти 2,2 тыс. военнообязанных мужчин.

Как сообщила Государственная пограничная служба Украины, военнообязанные мужчины, убегая из Украины, рискуют не только свободой.

"Часть из них, с надеждой обойти ограничения на выезд за границу, стали жертвами мошенников. Последние через анонимные каналы предлагают незаконные услуги, за которые берут деньги и исчезают", - говорится в сообщении.

В ГПСУ добавили, что некоторые военнообязанные пытаются подкупить пограничников. "Часть нарушителей использует поддельные документы, в которых приписывают себе или детям инвалидность, называют умершими живых жен или дописывают количество детей",- отмечают в ведомстве.

В пограничной службе добавляют, что также военнообязанные мужчины пытаются преодолеть границу вне пунктов пропуска с помощью проводников.

"Последние, как показывает опыт, не очень озабочены безопасностью своих "подопечных"... в последнее время случалось, что правоохранители обнаруживали тела мужчин на берегах пограничных водоемов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее пограничники сделали видео-подборку семи курьезных попыток побега мужчин во время войны за границу.

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