В Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за укрывательство мужчин за рубежом во время войны.

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о возвращении в Украину мужчин, находящихся за рубежом, во время военного положения. За игнорирование этой нормы предлагается ввести уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы.

Об этом говорится в законопроекте №7265 с 8 апреля, авторами которого стали 24 нардепа.

Проект предлагает дополнить закон о военном положении статье, предусматривающей норму обязательного возвращения в Украину мужчин призывного возраста, находящихся за рубежом, в случае введения на территории государства или в отдельных его местностях военного положения. Эту норму также должны выполнить члены Кабинета Министров, руководители органов государственной власти и их заместители, депутаты Совета, сельские, поселковые, городские председатели, работники правоохранительных органов, судьи, судьи Конституционного Суда Украины, прокуроры, которые находятся за пределами Украины, при отсутствии уважительных причин.

Уважительными причинами для того, чтобы не возвращаться, могуть быть:

запрет на выезд из страны пребывания;

стихийные бедствия;

катастрофы;

аварии;

командировка;

пребывание на стационарном лечении или другие обстоятельства, препятствующие выезду из страны пребывания.

Все вышеперечисленные лица должны в течение 15 дней. В случае невыполнения нормы возврата нарушитель наказывается лишением свободы на 5-10 лет.

Среди инициаторов законопроекта представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский, председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас и Комитета по правам человека Дмитрий Лубинец.

Как отмечается в пояснительной записке, инициатива направлена на обеспечение полноценного функционирования сил обороны Украины, органов государственной власти и органов местного самоуправления в условиях военного положения.

Верховная Рада получила законопроект еще 8 апреля 2022 года, а 11 апреля его отправили на ознакомление профильного комитета.

Как сообщал УНИАН, ранее пограничники сделали видео-подборку семи курьезных попыток побега мужчин во время войны за границу.

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