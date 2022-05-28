Смельчак признался, что сначала было страшно, но желание помочь украинской армии помогло побороть страх.

Житель Херсонщины Андрей Грушко похитил вражеский "УРАЛ", чтобы помочь украинским защитникам.

Об этом сообщает Группировка войск "Юг".

Смельчак украл военную технику русских захватчиков прямо из-под их носа. Потом он передал "УРАЛ" воинам, защищающим его край.

Из рассказа мужчины стало известно, что как только началась война он попросился в украинскую армию, но из-за возраста мужчине отказали. Затем захватчики оккупировали его населенный пункт.

"Сначала было страшно, а потом решил, что надо как-то помочь ребятам. Я несколько дней наблюдал за УРАЛом и как только его покинули, залез в него поехал.. Я не считаю себя героем, я просто хотел сделать доброе дело и насолить этим оркам", - рассказал мужчина.

Украинские воины поблагодарили героя за смелость и патриотизм.

Напомним, что ранее жительница села Перемога на Киевщине "отжала" у российских оккупантов цинк с боеприпасами и передала украинским защитникам.

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