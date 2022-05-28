Житель Херсонщины Андрей Грушко похитил вражеский "УРАЛ", чтобы помочь украинским защитникам.
Об этом сообщает Группировка войск "Юг".
Смельчак украл военную технику русских захватчиков прямо из-под их носа. Потом он передал "УРАЛ" воинам, защищающим его край.
Из рассказа мужчины стало известно, что как только началась война он попросился в украинскую армию, но из-за возраста мужчине отказали. Затем захватчики оккупировали его населенный пункт.
"Сначала было страшно, а потом решил, что надо как-то помочь ребятам. Я несколько дней наблюдал за УРАЛом и как только его покинули, залез в него поехал.. Я не считаю себя героем, я просто хотел сделать доброе дело и насолить этим оркам", - рассказал мужчина.
Украинские воины поблагодарили героя за смелость и патриотизм.
Напомним, что ранее жительница села Перемога на Киевщине "отжала" у российских оккупантов цинк с боеприпасами и передала украинским защитникам.