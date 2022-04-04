Украинские военные добавили, что партизанское движение в Украине не одолеть.

Жительница села Перемога на Киевщине "отжала" у российских оккупантов цинк с боеприпасами и передала украинским защитникам.

Об этом рассказал украинский военный Денис Попов в Facebook.

Отмечается, что женщина отобрала у оккупантов ВОГ-25 – осколочный боеприпас для подствольного гранатомета. Она спрятала ящик в кроличьей клетке, дождалась, когда населенный пункт освободят ВСУ и передала трофей им.

"Эта смелая женщина изъяла у оккупантов целый мешок боеприпасов и спрятала его в кроличьей клетке. Передала для ВСУ", - написал Попов.

Воин также добавил, что партизанское движение в Украине не победить, ведь все украинцы - партизаны.

"Кого вы, идиоты, хотели победить??? Против вас тут все. И природа тоже", - написал военный.

Зверства на Киевщине: что известно

Сотни людей были убиты русской армией в городах под Киевом, которые ранее были под временной оккупацией врага.

Некоторых людей расстреливали прямо на дорогах и покидали их тела на улицах. У многих были связанные белой лентой руки.

Также нашли тело ранее пропавшей старосты села Мотыжин Бучанского района вместе с убитым мужем и сыном.

Есть факты изнасилования детей и женщин, тела некоторых россияне пытались сжечь.

Появились спутниковые фото массовых захоронений в Буче.

В Минобороны РФ свою причастность отрицают, утверждая, что кадры из Бучи и других городов есть якобы провокацией радикалов и монтажом. Хотя накануне, 1 апреля, в министерстве публично заявляли о "зачистке" населенных пунктов.

Мировая общественность возмущена новыми свидетельствами безнаказанного обращения Россией с гражданскими в Украине. Глава МИД Британии Элизабет Трасс написала в Twitter, что шокирована кадрами убитых.

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал еще большие санкции против России, а президент Франции Эммануэль Макрон выразил свое сочувствие.

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