По словам экс-главы МИД Украины, такая позиция Шольца является не системной.

Нежелание передавать Украине ракеты Taurus является личной принципиальной позицией канцлера Германии Олафа Шольца. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью 24 каналу.

"Я с большим уважением отношусь к канцлеру Германии Олафу Шольцу, но нежелание давать Taurus - это его личная принципиальная позиция, то есть это не системная позиция. Однако он не хотел давать и танки, но пришлось дать. Здесь он занял принципиальную позицию, мол, будет так, как он сказал", - отметил дипломат.

По словам Кулебы, Шольц является лидером Германии и несет за нее ответственность, поэтому имеет право так решать. В то же время он подчеркнул, что Украина должна "понимать природу решений" и что за этим скрывается.

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Taurus для Украины - последние новости

Ранее лидер оппозиции Германии Фридрих Мерц отметил, что поставки Украине дальнобойных ракет Taurus не сделает Германию стороной войны. По его словам, крылатые ракеты дадут Украине возможность защитить себя от агрессии РФ.

В то же время министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объяснила, почему ее страна не передает Украине ракеты Taurus. Она отметила, что четко высказалась по этому поводу, однако канцлер Олаф Шольц имеет другое мнение, из-за чего и возникают разногласия.

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