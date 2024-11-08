Крайне важно остановить российского диктатора в Украине, подчеркнул эксперт.

Если избранный президентом США республиканец Дональд Трамп начнет проводить переговоры насчет прекращения огня в Украине, то многие назовут его "проституткой" российского диктатора Владимира Путина.

Неизвестно, как новый американский лидер будет действовать, приводит слова бывшего посла Штатов в Украине, старшего директора Евразийского центра Atlantic Council Джона Хербста, сказанные во время брифинга, издание Вreaking Defense.

"Я не знаю, как Трамп будет действовать. Если он прислушается к советам наивных людей и начнет проводить переговоры о прекращении огня/мире, что явно выгодно России, многие, включая республиканцев, назовут его "проституткой" Путина", - сказал эксперт.

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По его словам, возможная критика Трампа со стороны членов Республиканской партии "будет иметь последствия, поскольку (президент - Ред.) не хочет, чтобы его считали слабаком и отдавали Украину Путину или содействовали контролю Путина над Украиной, что приведет только к худшему для Соединенных Штатов":

"Нам крайне важно остановить Путина в Украине, и что Трамп имеет в виду, пока неясно".

В центре внимания Дональд Трамп - новости, которые сообщались

Выборы президента США 2024 состоялись в начале ноября. Республиканец Дональд Трамп победил представительницу Демократической партии - вице-президента Камалу Харрис. До выборов республиканец обещал очень быстро завершить войну в Украине, а Харрис утверждала, что речь идет о том, чтобы Киев сдался.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на сведения, полученные от осведомленных источников, писало, что "мирный план" Трампа для завершения войны с РФ может включать "заморозку" линии фронта без возврата оккупированных территорий и требование отказаться от вступления Украины в НАТО в течение 20 лет.

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