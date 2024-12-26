Он отмечает, что останавливаться с Россией нельзя и этот вопрос необходимо решить сейчас.

Войны заканчиваются в трех случаях, два из них не подходят для Украины, ведь "Россия - это страна, которая возвращается". Об этом сказал Роман Костенко, полковник Службы безопасности Украины, военный, народный депутат Украины от "Голоса" в интервью "LB live".

Отвечая на вопрос, какие форматы прекращения войны в Украине он для себя рассматривает, - только возвращение к границам 1991 года или варианты "замораживания" войны, парламентарий отметил, что войны заканчиваются в трех случаях.

Первый - это когда одна страна проигрывает, второй - когда во время ведения боевых действий одна из сторон идет на компромисс. "Например, отдать часть своих территорий. Разрешить какую-то пророссийскую культуру здесь, язык, какие-то российские политические силы", - сказал Костенко.

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По его словам, это тот компромисс, который, видимо, хотела бы Российская Федерация, и это то, возможно, к чему нас будут склонять.

Третий случай, когда заканчиваются войны, - это когда обе страны во время ведения боевых действий истощают свои ресурсы до такого уровня, что они просто уже не могут дальше вести боевые действия, и понимают, что обеим им нужен мир.

"И они готовы идти на компромиссы, договариваться, потому что у них нет другого шанса. Тут, конечно, есть моменты, когда ты можешь вернуть свое", - сказал Костенко.

Он выразил мнение, что ни первый, ни второй вариант для Украины не подходит, ведь "Россия - это страна, которая возвращается".

"Посмотрите на Абхазию, на Грузию, куда Россия вернулась, как только Грузия захотела вернуть свое. Посмотрите на Чечню, которая с ними несколько раз мир подписывала, а потом Россия пришла, всех уничтожила и поставила своего... Поставила Кадырова, слугу, можно так сказать, который полностью выполняет все, что хочет Российская Федерация. Свободный чеченский народ, который сражался за свою независимость, получил царька, который полностью подчинен Российской Федерации", - подчеркнул парламентарий.

Таким образом, подчеркнул он, останавливаться с Россией нельзя. "Я понимаю, что многие устали, и скажут, что "тебе бы только воевать". Но мне не воевать. Мне хочется, чтобы этот вопрос решился сейчас. Мы его не решили 500 лет назад, 300 лет назад, 100 лет назад. Если мы это сейчас не решим, мы снова зайдем в цикл нерешения этого вопроса", - сказал Костенко.

Он также описал свое видение развития ситуаци: ведение боевых действий, однако воевать должна вся страна, "а не какая-то отдельная категория, которая уже там сидит три года".

"И биться всем. Тогда мы добьемся успеха, мы сточим Российскую Федерацию. Для этого не нужно "долго", для этого нужно "вместе", - подчеркнул депутат.

Костенко добавил, что уничтожить врага реально. "И только мир на основе силы, когда они будут видеть, что ведение боевых действий против Украины невозможно дальше в связи с тем, что они будут терпеть поражения, и те выгоды, которые они получат, и те жертвы, которые они понесут, - они не соизмеримы, тогда конечно, они откажутся. Они скажут: "Давайте, говорите, чего вы хотите", - сказал он.

В то же время сейчас, когда враг видит, что он атакует, наступает и у него "немного получается", а Украина "с трудом" набирает в армию определенное количество людей в месяц, то "они не будут останавливаться".

"И даже если сядут за стол переговоров в такой позиции, они будут от нас требовать гораздо больше, чем даже имеют сейчас", - подчеркнул Костенко.

Поддержка войны в Украине среди европейцев снижается

Ранее издание The Guardian сообщило, что декабрьский опрос YouGov, проведенный во Франции, Германии, Италии, Испании, Швеции, Дании и Великобритании, показал, что намерение поддерживать Украину за последние 12 месяцев снизилось среди населения всех семи стран.

В то же время поддержка альтернативного решения конфликта - прекращение боевых действий путем переговоров, даже если это оставит России контроль над частью Украины - выросла во всех странах и была лучшим вариантом в четырех из них.

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