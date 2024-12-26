Опрос YouGov показал, что прекращение войны с Россией путем переговоров является предпочтительным вариантом в четырех из семи стран.

Готовность поддерживать Украину до ее победы, даже если это означало бы продление войны, резко упала в странах Западной Европы. Как пишет The Guardian, декабрьский опрос YouGov, проведенный во Франции, Германии, Италии, Испании, Швеции, Дании и Великобритании, показал, что намерение поддерживать Украину за последние 12 месяцев снизилось среди населения всех семи стран.

При этом поддержка альтернативного решения конфликта — прекращения боевых действий путем переговоров, даже если это оставит России контроль над частями Украины — возросла во всех странах и была предпочтительным вариантом в четырех из них.

Опрос показал, что готовность поддерживать Украину до тех пор, пока она не победит Россию, оставалась высокой в ​​Швеции (50%) и Дании (40%), а в Великобритании составлял 36%, но эти уровни снизились на целых 14 пунктов по сравнению с январскими показателями в 57%, 51% и 50%.

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За тот же период процент тех, кто предпочитает мир путем переговоров, вырос с 45% в Италии до 55%, в Испании — до 46% (38%), во Франции — до 43% (35%) и в Германии — до 45% (38%), что сопровождалось соответствующим падением готовности поддерживать Украину до ее победы.

При этом большинство опрошенных во всех странах, кроме одной, считали, что избранный президент США, скорее всего, прекратит поддержку Украины. Они были менее уверены в том, что Трамп выведет США из оборонительного альянса НАТО, причем датчане, немцы, итальянцы, испанцы и шведы с большей вероятностью считают, что этого не произойдет, а вот британцы и французы разделились поровну.

Люди также разделились во мнении о том, как они относятся к мирному урегулированию, которое оставит России контроль по крайней мере некоторых частей Украины.

Большинство в Швеции (57%), Дании (53%) и Великобритании (51%), а также почти половила опрошенных (43%) в Испании заявили, что они будут относиться к такой сделке очень или довольно негативно, по сравнению с 37% во Франции и 31% в Германии и Италии.

При этом опрос показал, что большинство населения Западной Европы считает, что союзники Украины не сделали достаточно, как с точки зрения экономических санкций против Москвы, так и военной и другой помощи Киеву, чтобы помешать России выиграть войну.

Меньшинства, варьирующиеся от 29% в Швеции до 21% в Великобритании и Германии, до 14% во Франции и всего 11% в Италии, считали, что их правительство должно увеличить помощь Украине, при этом большая часть в каждой стране заявила, что ее следует либо сохранить, либо сократить.

На вопрос о том, какой, по их мнению, будет ситуация через год, лишь немногие западные европейцы считали, что Россия или Украина победили бы, большинство из них полагали, что две страны либо все еще будут воевать, либо мир будет достигнут путем переговоров.

Урегулирование считалось более вероятным в Дании (47%), Германии (40%), Великобритании и Франции (38%) и Италии (36%), а продолжение боевых действий считалось незначительно более вероятным сценарием в Испании (36%) и Швеции (35%).

Поддержка Украины - новости

Ранее министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что Дональд Трамп изменил свое отношение к вопросу помощи Украине. По его словам, теперь новоизбранный президент США стал больше прислушиваться к союзникам Америки.

Также УНИАН сообщал, что правительство Италии одобрило продление разрешения на поставки оружия в Украину до конца следующего года. Также Нидерланды планируют предоставить Украине еще шесть миллиардов евро помощи.

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