Он, в частности в 2017 году работал в главном департаменте внешней политики и европейской интеграции Администрации президента Украины.

Гражданину Украины, который работал во властных структурах Украины и оказался агентом Российской Федерации, сообщено о подозрении в государственной измене.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины.

"По данным следствия, бывший милиционер из Донецкой области, выполняя задание Главного управления Генштаба ВС РФ, помогал стране-агрессору в проведении подрывной деятельности против Украины. Он вербовал лиц для систематического сбора и последующей передачи сведений государственного уровня, информации о высокопоставленных чиновниках, а также о местах дислокации подразделений ВС Украины", - отметили в прокуратуре.

Отмечается, что агент РФ работал в различных властных структурах Украины.

"В 2017 году - в Главном департаменте внешней политики и европейской интеграции Администрации президента Украины, где ему удалось наладить контакты с различными высокопоставленными чиновниками того времени. Выполняя отведенную роль, агент передавал российским спецслужбам документы о позиции стран ЕС относительно вступления Украины в энергетический союз, цифровой союз, таможенный союз ЕС", - рассказали в ОГП.

В мае 2018 года подозреваемый, находясь на связи с представителями российских агентур, поступил на военную службу в Вооруженные силы Украины. Он передавал информацию относительно руководства батальона, ситуации на линии фронта и возможности вербовки командиров ВСУ.

В 2021 году, уволившись из рядов ВСУ, агент продолжил сотрудничество со страной-агрессором.

"После начала войны России против Украины, человек получил указание от своих "наставников" на сбор и передачу информации о подразделениях специального назначения ВС Украины, которые дислоцируются в Кировоградской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях, а также склады вооружения и топлива, расположенные в Черкасской и Полтавской области", - говорится в сообщении.

Так, мужчина был задержан по месту его проживания на территории Донецкой области.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры ему сообщено о подозрении по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса).

Как сообщал УНИАН, 11 апреля контрразведка СБУ задержала агента российских спецслужб, который работал в Администрации бывшего президента и в других государственных структурах.

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