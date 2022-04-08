Эксперты уверены, что российские военные все еще не решили "свои проблемы с логистикой и обеспечением".

По словам высокопоставленного представителя министерства обороны США, США увидели признаки того, что Россия собирается набрать "более 60 000 военнослужащих" из числа новобранцев и мобилизовать резервистов для усиления своих сил вторжения.

Чиновник предупредил, что "еще неизвестно", насколько успешно Россия сможет достичь этой цели, насколько хорошо будут обучены эти силы или куда они будут направлены, сообщает CNN.

Источник также отметил, что США не видели "свежих подкреплений, полностью обученных, полностью вооруженных", готовых пополнить истощенные тактические группы российских батальонов.

Что касается их нынешних возможностей, Россия в настоящее время "ниже 85% их предполагаемой боевой мощи", которую Москва накопила до вторжения на Украину в феврале, заявил в пятницу высокопоставленный представитель Министерства обороны США.

"Из оценочной доступной боевой мощи, которая была у них в распоряжении до вторжения, которую они выставили против Украины для этой цели, от общей оценочной боевой мощи, которая у них была, мы оцениваем, что они составляют от 80 до 85% того, что у них было, — сказал чиновник, который учитывает множество факторов, включая количество танков, истребителей, запасы ракет, а также войска.

Чиновник не назвал конкретных цифр общего числа российских военнослужащих, которые были убиты на сегодняшний день в ходе украинской операции.

"Совокупность говорит нам о том, что, когда они начали это вторжение, их боевая мощь составляла менее 85% от их предполагаемой доступной боевой мощи", — сказал чиновник.

США также считают, что российские военные не решили "свои проблемы с логистикой и обеспечением", в том числе те, которые существовали за пределами Украины, по словам высокопоставленного представителя Министерства обороны США.

Чиновник сказал, что эти проблемы означают, что они вряд ли смогут усилить свои силы в восточной части Украины "с большой скоростью".

"Мы не верим, что в целом это будет быстрый процесс для них, учитывая потери, которые они понесли, и ущерб, нанесенный их боеготовности", — сказал чиновник.

Напомним, в СБУ рассказали, как оккупанты используют население "ЛДНР" в качестве пушечного мяса.

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