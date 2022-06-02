В КГГА напомнили, что в ночное время запрещена робота развлекательных заведений.

Власти Киева усилят контроль за соблюдением комендантского часа, который ввели на период военного положения. В столице и области комендантский час длится каждую ночь с 23:00 до 05:00.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

В частности, решение киевских властей касается ночных клубов и заведений общепита, работа которых во время комендантского часа запрещена.

При этом в КГГА напомнили, что время комендантского часа по городу может передвигаться только транспорт по специальным пропусками. Выходить на улицу можно, только чтобы дойти до ближайшего укрытия во время воздушной тревоги.

В Киеве и Киевской области комендантский час длится каждую ночь с 23:00 до 05:00. Общественный транспорт работает: метрополитен – с 06:00 до 22:00, наземный общественный транспорт – с 06:00 до 22:30.

Как ранее сообщал УНИАН, председатель Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба заявил, что правоохранительные органы будут тщательнее следить за соблюдением комендантского часа в Киевской области. По его словам, в области до сих пор действуют диверсионные группы, поэтому вероятны угрозы провокаций.

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