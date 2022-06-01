В области до сих пор действуют диверсионные группы, поэтому вероятны угрозы провокаций.

Правоохранительные органы будут тщательнее следить за соблюдением комендантского часа на Киевщине.

Об этом сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.

"Мы усиливаем контроль за соблюдением комендантского часа. Правоохранительные органы еще тщательнее будут следить, чтобы на улицах не находились люди без специальных пропусков", - сказал Кулеба.

По его словам, в области до сих пор действуют диверсионные группы, поэтому вероятны угрозы провокаций.

Также он напомнил, что в области комендантский час действует с 23 вечера до 5 утра.

"Не забывайте о светомаскировочном режиме и не игнорируйте воздушную тревогу", - написал Кулеба.

Как сообщал УНИАН, Россия может открыть на киевском направлении "второй фронт", учтя ошибки февраля и марта во время первого наступления на Киев. Сейчас ВСУ РФ сформировали на границе с Беларусью новые батальонно-тактические группы. Сохраняется угроза обстрела Киева баллистическими ракетами.

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