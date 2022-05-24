В горсовете напомнили о запрете пребывания людей в указанный промежуток времени на улицах.

В Одессе и Одесской области распоряжением начальника ОВА Максима Марченко с 25 мая будет изменено время комендантского часа.

Об этом сообщает Одесская областная военная администрация.

Отмечается, что с 25 мая комендантский час будет действовать с 23 часов 00 минут до 05 часов 00 минут.

В горсовете напомнили о запрете пребывания людей в указанный промежуток времени на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Ранее сообщалось, что в Одесской области из-за шторма в Черном море снизилась угроза высадки вражеского десанта на побережье. На побережье Одесского региона шторм может выбросить морские мины.

В целом обстановка на Бессарабском направлении стабильно напряженная, но контролируется украинскими силами обороны. На территории Приднестровского региона Молдовы значительных перемещений личного состава и техники не фиксируется.

Корабельное группировки оккупационных сил в северо-западной части Черного моря продолжает блокировать судоходство и угрожать Украине ракетными ударами.

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