Также есть вероятность полного прекращения газового транзита через территорию Украины в Европу.

Украина продолжает готовиться к возможным ударам россиян по критической инфраструктуре в течение отопительного сезона.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Во-первых, работаем над защитой критически важных объектов. Во-вторых, создаем запасы альтернативных источников энергии на то время, пока будут продолжаться аварийные ремонтные работы. Такой запас уже формируется. Деньги на это выделили еще летом. Государство закупает мобильные котельные и генераторы. Часть средств получаем как гуманитарную помощь от наших партнеров. Наконец, на крайний случай разработаны и доведены до областных военных администраций алгоритмы эвакуации населения. Их активируют при наличии критических инфраструктурных повреждений, которые невозможно будет устранить в течение короткого срока", - сказал Шмигаль.

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Также он добавил, что есть вероятность полного прекращения газового транзита через территорию Украины в Европу.

"Такого сценария нельзя исключать. Поэтому подготовлен план максимально экономного и эффективного использования имеющегося ресурса газа. Именно поэтому средняя температура в домах украинцев этой зимой может быть ниже, чем в прошлые годы. Сейчас такую политику внедряют большинство стран Европы. Мы живем и работаем в условиях войны, и каждый из нас должен с пониманием относиться к этим вызовам", - добавил глава правительства.

Угроза для инфраструктуры Украины - что известно

Россия начала активнее наносить удары по объектам критической инфраструктуры с 11 сентября, когда командованию РФ уже не удавалось скрыть поражение своих войск под Харьковом.

Украина готовится к тому, что в зимний период россияне снова изобразят ударов по критической инфраструктуре.

При Минэнерго действует Штаб по ликвидации последствий военной чрезвычайной ситуации государственного уровня в электроэнергетических системах. В частности, он занимается подготовкой к локализации поражений инфраструктурных объектов вследствие вражеских обстрелов.

Кроме этого, российские захватчики готовят массированные кибератаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Как отмечают в украинской разведке, благодаря кибератакам враг попытается усилить эффект ракетных ударов по объектам электроснабжения, с надеждой, что это приведет к замедлению наступательных действий украинских Сил обороны.

В свою очередь правительство выделило более 4 миллиардов гривен на быстрое и критически необходимое восстановление инфраструктуры населенных пунктов, пострадавших от войны.

1 октября стало известно, что оккупанты ракетными ударами полностью вывели из строя две подстанции "Укрэнерго" на юге Украины.

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