Оккупанты вывели из строя две подстанции "Укрэнерго" на юге Украины / фото УНИАН, Александр Синица

За двое прошедших суток ракетными ударами оккупанты полностью вывели из строя две подстанции "Укрэнерго" на юге Украины.

Об этом в Telegram сообщает "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

"Россия снова сознательно уничтожает гражданские объекты критической инфраструктуры. За двое прошедших суток ракетными ударами полностью выведены из строя две подстанции "Укрэнерго" на юге Украины. В результате варварского нападения повреждено основное оборудование подстанций и других объектов высоковольтной сети. Пострадавших среди персонала нет", – говорится в сообщении.

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В "Укрэнерго" отмечают, что как только будет позволять ситуация, ремонтные бригады начнут восстановительные работы.

"Компания будет прилагать максимальные усилия для восстановления работы объектов до начала отопительного сезона", – подчеркнули в компании.

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Критическая инфраструктура Украины в опасности: что стоит знать

Как писал УНИАН, Россия начала активнее наносить удары по объектам критической инфраструктуры с 11 сентября, когда командованию РФ уже не удавалось скрыть поражение своих войск под Харьковом.

Украина готовится к тому, что в зимний период россияне снова будут наносить удары по критической инфраструктуре.

При Минэнерго действует Штаб по ликвидации последствий военной чрезвычайной ситуации государственного уровня в электроэнергетических системах. В частности, он занимается подготовкой к локализации поражений инфраструктурных объектов вследствие вражеских обстрелов. 

Кроме этого, российские захватчики готовят массированные кибератаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Как отмечают в украинской разведке, благодаря кибератакам враг попытается усилить эффект ракетных ударов по объектам электроснабжения, с надеждой, что это приведет к замедлению наступательных действий украинских Сил обороны.

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