Российские захватчики готовят массированные кибератаки на объекты критической инфраструктуры Украины.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.
"Кремль планирует осуществить массированные кибератаки на объекты критической инфраструктуры украинских предприятий и учреждений критической инфраструктуры союзников Украины. В первую очередь удар будет направлен на предприятия энергетической отрасли. При проведении операций будет использоваться опыт кибератак на энергосистемы Украины 2015 и 2016 годов", - говорится в сообщении.
В разведке пояснили, что этими действиями враг попытается усилить эффект ракетных ударов по объектам электрообеспечения прежде всего в восточном и южном регионах Украины.
"Командование оккупантов убеждено, что это приведет к замедлению наступательных действий украинских Сил обороны", - заявили в ведомстве.
Также, по данным разведки, Кремль намерен увеличить интенсивность DDoS-атак на критическую инфраструктуру ближайших союзников Украины, прежде всего Польши и стран Балтии.
Как сообщал УНИАН, 6 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодаря профессионализму украинских ІТ-специалистов и помощи иностранных партнеров, в частности таких компаний, как Amazon, украинские веб-ресурсы и базы данных были защищены от мощных атак, которые осуществлялись с территории РФ и Беларуси в первые дни полномасштабного вторжения.
Справка УНИАН. IT-армия Украины – сообщество IT-специалистов, созданное в конце февраля 2022 года для нейтрализации врага в информационном и киберпространстве. В состав ИТ-армии входит более 300 тыс. волонтеров. ИТ-армия объединила как украинских, так и иностранных профессионалов.
Раньше украинские хакеры рассказали, как "положили" крупнейший российский видеохостинг Rutube.
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