Осужденный во время оккупации села Победа Броварского района сообщал российским захватчикам о местах расположения блокпостов территориальной обороны.

Броварской горрайонный суд Киевской области признал местного жителя виновным и приговорил по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса). Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.

Осужденный во время оккупации села Победа Броварского района сообщал российским захватчикам о местах расположения блокпостов территориальной обороны. Также он предоставлял информацию о местах работы местных жителей, в частности относительно работников правоохранительных органов и военнослужащих ВСУ. Он помогал оккупантам ориентироваться на местности и выполнял различные их поручения.

"За это он получил гарантию личной безопасности от представителей страны-агрессора", - говорится в сообщении.

До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.

Как сообщал УНИАН, 13 июля стало известно, что на Донетчине две сотрудницы полиции перешли на сторону оккупантов и стали предательницами Украины. Подозреваемые добровольно согласились возглавить должности на временно захваченной территории.

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