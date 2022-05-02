Журналист надеется, что война в Украине закончится в ближайшие месяцы.

Журналист Дмитрий Гордон назвал три условия победы Украины над Российской Федерацией. Он надеется, что война закончится в этом году.

Об этом журналист рассказал в интервью телеведущему Василию Голованову.

Гордон заявил, что надеется на завершение войны в Украине в ближайшие месяцы.

"Первое, возврат всех территорий, где сейчас находятся россияне – Крым, Донбасс, Херсонская область, часть Запорожской области, часть Харьковской области. Второе, репарации. Все, где нагадили, разрушили, вывезли, – посчитать все затраты на восстановление, плюс моральную составляющую, все вернуть. Третье – это покаяние. Фашистское недогосударство Россия должно покаяться перед украинцами за все то зло, которое эта страна нам причинила. Вот три составляющие победы!" – объяснил журналист.

При этом он считает, что репарации от РФ можно направить на зарплаты украинских военных, на компенсации родственникам погибших, а также пострадавшим украинцам.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля около 5: 00 утра Россия начала полномасштабную войну против Украины. Путинские войска с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты. Действия Москвы осудил фактически весь мир.

По состоянию на 2 мая известно о ликвидации 23800 российских солдат, пришедших убивать украинцев, а также сотни единиц техники.

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