Здание выгорело до тла из-за прицельного удара российских оккупантов.

Российские войска уничтожили уникальное образовательных учреждений в Луганской области. Лисичанская гимназия сгорела дотла.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Была построена более 100 лет назад бельгийцами. Входила в топ-100 лучших школ страны. Выдержала две мировые войны и бой за город в 2014-м, но сгорела из-за животных без ценностей в 2022 году", - говорится в сообщении.

Трагедия произошла 1 мая, когда из-за прицельного обстрела в гимназии вспыхнул пожар. Огонь пылал несколько часов и полностью уничтожил более чем столетний памятник архитектуры. Гимназию построили в конце XIX века, она входит в ансамбль Бельгийского архитектурного наследия Лисичанска.

Как ранее сообщал УНИАН, войска России вторглись в Украину 24 февраля рано утром. Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, на Донбассе.

1 мая стало известно, что противник на части востока Украины за сутки обстрелял 14 населенных пунктов, были ранены женщины и дети. Только в Луганской области за сутки 1 мая города и села региона 18 раз страдали от вражеских обстрелов, зафиксировано разрушение 28 домов.

Вас также могут заинтересовать новости: