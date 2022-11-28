В частности, поврежденные в ходе войны объекты недвижимости предлагают приобрести по ценам в разы меньше довоенных, в расчёте на то, что в будущем можно будет получить за них компенсацию от государства.

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ освободили от российских оккупантов почти 2 тысячи населенных пунктов. В большинстве из них заработали соцслужбы, больницы и учебные заведения. Но из-за значительных разрушений инфраструктуры многие украинцы не спешат возвращаться домой. Некоторые из них даже решили попрощаться с разрушенным жильем.

Так, в последнее время на OLX начали появляться объявления о продаже домов на освобожденных территориях "под компенсацию". В частности, поврежденные в ходе войны объекты недвижимости предлагают приобрести по ценам в разы меньше довоенных, в расчёте на то, что в будущем можно будет получить за них компенсацию от государства.

К примеру, на OLX за $25 тысяч предлагают купить дом 2015 года площадью 200 метров и 12 соток земли в Русских Тишках - одном из наиболее пострадавших в ходе боевых действий населенных пунктов к северу от Харькова.

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Война в Украине: ситуация в Харьковской области

В феврале 2022 года Россияне оккупировали часть территории Харьковской области. Однако в сентябре благодаря стремительному контрнаступлению украинские военные освободили Харьковщину от захватчиков.

14 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Харьковская область почти полностью освобождена от российских военных.

Компенсация за разрушенное жилье: что стоит знать

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, какую помощь сейчас могут получить жители недавно освобожденных территорий. По словам вице-премьера, пока в Украине не выплачивают компенсации за разрушенное оккупантами жилье, но важно зафиксировать повреждения.

"Сейчас это процесс фиксации, подачи заявки, а потом уже будет процесс компенсации. Пока компенсации нет, но нужно зафиксировать, все правильно подать в реестры, тогда дождаться компенсации. О компенсациях на территория, которые были освобождены, речь не идет. Если ваше жилье разрушено или частично разрушено, вы имеете право на ежемесячные выплаты, как и внутренне перемещенные лица. Пожалуйста, обратитесь к нам, мы дадим консультацию, чтобы каждый месяц по крайней мере получали деньги", – рассказала она.

Напомним, в приложении "Дия" можно подать заявку для возмещения разрушенного имущества из-за российской агрессии. УНИАН ранее объяснил, что делать, чтобы получить компенсацию за разрушенное жилье.

Также владельцы разрушенного жилья смогут получить новый дом в выбранном ими населенном пункте.

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