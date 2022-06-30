Россия продолжает обстреливать мирные украинские города ракетами, попадая ими в гражданские объекты, в частности жилые дома. Чтобы получить компенсацию за разрушенное жилье от государства, стоит знать алгоритм действий.

Повреждения фиксируются в несколько этапов. Поэтому первый - ГСЧС должна зафиксировать сам факт происшествия.

Второй этап - собственник имущества должен подать в правоохранительные органы заявление об уголовном правонарушении, а также уведомление о поврежденном имуществе. Это можно сделать несколькими способами:

средствами единого государственного веб-портала электронных услуг (портал действие);

с использованием мобильного приложения портала "Дия";

через ЦПАУ (Центр предоставления административных услуг);

через нотариуса.

Кроме владельца, уведомление может подаваться:

заказчиком строительства (относительно объектов, которые не введены в эксплуатацию);

инвестором (относительно объектов, которые не введены в эксплуатацию);

членами жилищно-строительных (жилищных) кооперативов (в случае, если жилое помещение выкуплено, но на него не оформлено право собственности);

балансодержателями;

наследниками (правопреемниками) указанных лиц.

Если объект принадлежит нескольким совладельцам, то уведомление подается:

на праве общей долевой собственности (каждое лицо имеет долю в собственности):

если сообщение подается через Портал "Дия" - сообщение подается каждым совладельцем;

если сообщение подается через ЦПАУ или нотариуса - может быть подано совместно;

на праве общей совместной собственности (обычно, собственность супругов) - может быть подано одним из совладельцев.

А вот просто прописанное в квартире или доме лицо, или арендатор (если он не является балансодержателем), такое уведомление подать не может.

Однако его можно подать независимо от местонахождения лица, которое его подает, и оно считается полученным сразу в день подачи. Лицо, подавшее уведомление, получает информацию о регистрации такого уведомления автоматически через портал "Дия". Если сообщение подано онлайн, подавать его офлайн не нужно. Разницы между офлайн и онлайн сообщениями нет.

Стоит иметь в виду, что пока нет закона о возмещении ущерба

Третий этап - проведение оценки убытков, которая должна быть загружена в единую базу отчетов об оценке. Исполком должен создать комиссию и организовать обследование, которое проводится с привлечением профильного специалиста, и по результатам которого должен быть составлен отчет, который должен быть загружен в Реестр строительной деятельности. Впрочем, по согласованию с исполкомом, собственник может самостоятельно заказать обследование и уведомить исполком о его результатах. Однако важно помнить, что отчет обязательно должен быть загружен в реестр строительной деятельности.

Стоит иметь в виду, что пока нет закона о возмещении вреда, поэтому невозможно спрогнозировать, будет ли такой закон требовать осуществления оценки только субъектами оценки, определенными исполкомом или военной администрацией. Поэтому не лишним будет письменно обратиться в исполком или военную администрацию за предоставлением разъяснения.

К сожалению, на тех территориях, где происходит активная фаза боевых действий, провести оценку повреждений невозможно. Чиновники обещают, что такая оценка будет проведена после окончания или отмены на соответствующей территории военного положения. В то же время до этого времени лицу должно быть предоставлено жилье для временного проживания. Однако порядок предоставления такого жилья и очередность еще законодательством не предусмотрены.

Александра Федотова, руководитель практики недвижимости и строительства юридической компании ADER HABER