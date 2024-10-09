Вице-президент НАН Владимир Горбулин также назвал вещи, которые резко отличают украинцев от россиян.

Феномен Украины и украинцев заключается в способности к самоорганизации и это именно то, что резко отличает нас от россиян. Такое мнение высказал вице-президент НАН Владимир Горбулин в интервью Укринформу.

Он отметил, что еще во время первого Майдана западные аналитики с удивлением отмечали, что в Украине общественные институты более мощные, чем властные, и в новейшем историческом потоке эта тенденция только набирала обороты. Горбулин добавил, что в условиях уже независимой Украины наблюдается все большее проявление исторического опыта и национального генокода. "И это на фоне деградации масс в России - под все большим давлением имперских проявлений во власти и при усовершенствовании пропагандистских и репрессивных конструкций", - обратил внимание Горбулин.

По его мнению, наибольшим пиком проявления самоорганизации стало стремительное формирование вооруженного сопротивления в феврале-марте 2022 года. "Здесь власть шла за самоорганизацией народа, а не наоборот, но смогла подхватить инициативы снизу и сформировать мощную систему в виде Сил территориальной обороны как отдельного рода ВСУ", - привел пример Горбулин.

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Он продолжил, что подобный феномен наблюдался и в дальнейшем, когда в ходе войны открылась инициативность, креативность и автономность украинских подразделений, в отличие от жестко вертикально подчиненных подразделений противника. "Это до сих пор позволяет удерживать преимущества на поле боя в мастерстве его ведения - мы имеем сотни замечательных иллюстраций остановки и разгрома сил противника, несмотря на его преимущество в количестве людей, вооружений и боеприпасов", - сказал он.

При этом Горбулин отметил, что позитивному взгляду в будущее мешают некоторые моменты относительно войны.

"Первый - зависимость Украины на 90% от поддержки извне. Второй - отсутствие жестких наказаний за коррупцию, которая в военное время должна приравниваться к измене. Третий - слишком медленное продвижение к общественной справедливости... мы видим несколько разделенное общество, и над этим надо работать... Наши территориальные потери в 2024 году - это как раз последствия разделенного общества, это - наиболее опасный вызов", - подчеркнул Горбулин.

Мирный план Зеленского

Ранее украинский президент Владимир Зеленский представил мирный план по завершению войны. Он состоят из 10 пунктов и среди прочего требует вывода российских оккупантов с украинской территории, обмен пленными и тому подобное.

При этом ряд стран мира начали выдвигать свои мирные планы, которые не учитывают возвращение Украине оккупированных Россией территорий.

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