Вмешательство России в выборы в Украине может стать беспрецедентным - Горбулин

Сейчас арсенал давления РФ "направлен на Украину, которая в 2019 году входит в сложный период двух общенациональных избирательных кампаний".

Вмешательство России в ход украинских избирательных кампаний в 2019 году может стать беспрецедентным.

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Об этом в своей статье для "Зеркала недели" заявил экс-директор Национального института стратегических исследований, академик НАН Украины, советник президента и член политической подгруппы ТКГ в Минске Владимир Горбулин.

"Европа все больше уходит в свои дела, почти незаметный в прошлом году "минский процесс" окончательно отошел на второй план, а давление России, в том числе сугубо военное, увеличивается... и приобретает серьезный масштаб, который свидетельствует о планомерной подготовке Москвы к возможной войне, где Украина может оказаться не единственной целью", - заявил Горбулин.

По его словам, сейчас арсенал давления РФ "направлен на Украину, которая в 2019 году входит в сложный период двух общенациональных избирательных кампаний".

С помощью этих кампаний Россия, по словам Горбулина, "попытается решить свои стратегические задачи "малой кровью" - привести к власти на разных уровнях "способных договариваться" политиков или "откровенных российских агентов".

"Однако если это не удастся, Украине стоит быть готовой к самым радикальным сценариям ... На кону стоит очень много. Не случайно некоторые наши западные партнеры не рискуют формировать планы двустороннего сотрудничества до окончания выборов. 2019-й может оказаться для страны таким же сложным, как и 2004-й, хотя, вероятно, и не таким, как 2014-й", - отметил Горбулин.