МИД Украины обеспокоено сообщениями в международных СМИ о возможной передаче Ираном баллистических ракет в Российскую Федерацию.

Министерство иностранных дел Украины призвало руководство Исламской Республики Иран воздержаться от передачи России, которая согласно Уставу ООН и нормам международного права является государством-агрессором, любых видов вооружения и военной техники. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

"Уже более двух лет Украина и украинцы ежедневно страдают от российских террористических обстрелов всеми видами смертоносного вооружения, в частности дронами иранского производства. Углубление военно-технического сотрудничества России и Ирана несет серьезные угрозы безопасности не только для Украины, но и для всей Европы, Ближнего Востока и мира. Призываем мировое сообщество усилить давление на Тегеран и Москву ради защиты международного мира и безопасности", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД подчеркнули, что Иран должен полностью и окончательно прекратить предоставление оружия России, чтобы действиями, а не словами доказать искренность заявлений своего политического руководства о непричастности к подпитке российской военной машины смерти.

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"Предостерегаем официальный Тегеран, что в случае подтверждения факта передачи Ираном баллистических ракет в Российскую Федерацию, это будет иметь разрушительные последствия для украинско-иранских двусторонних отношений", - говорится в сообщении.

Иранские ракеты в России

Как сообщал УНИАН, вчера британский военный аналитик Шон Белл заявил, что поставка иранских баллистических ракет в Россию выглядит "неизбежной", она состоится в течение ближайших дней. Аналитик отметил, что Россия, вероятно, еще в декабре заключила контракт с Ираном на поставку двух типов баллистических ракет малой дальности.

Также The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленных американских и европейских чиновников написало, что Иран поставил России "несколько сотен" баллистических ракет малой дальности. По данным издания, передача иранских ракет совпала с усилением обстрелов гражданской инфраструктуры Украины со стороны российской армии. В результате атак с конца августа погибли десятки мирных жителей. Запад ранее предупреждал Иран, что в случае поставки ракет России против него будут введены дополнительные санкции.

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