Зеленский представил "слугам народа" кандидатов на должности главы АМКУ и вице-премьера

Два нардепа сообщили, что кандидатуры на должность председателя НБУ президент не назвал.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» представил кандидатов на ряд должностей.

Читайте такжеОдин из вероятных кандидатов решил не бороться за пост главы НБУКак сообщила народный депутат Украины из этой фракции Галина Янченко в Facebook, в среду, 15 июля, парламент может рассмотреть назначение вице-премьер-министра по вопросам ОПК Олега Уруского.

«Говорят, что его рекомендовал президенту Владимир Горбулин (член наблюдательного совета «Укроборонпрома» - УНИАН)», - отметила Янченко.

Также она сообщила, что может рассматриваться кандидатура на должность председателя Антимонопольного комитета Украины: «На эту должность предлагают Ольгу Пишанскую, первую заместительницу главы АМКУ».

Кроме того, по ее словам, в пятницу Верховная Рада, вероятно, рассмотрит кандидатуру на должность председателя Национального банка. Вместе с тем она добавила, что «кандидатура на эту должность еще определяется».

После заседания фракции народный депутат Роман Грищук сообщил, что кандидатура Пищанской не вызывает у фракции никаких вопросов: «Я более чем уверен, что по ее кандидатуре вопросов не будет, точно проголосуют»

Также депутат сообщил, что президент не назвал кандидатуру на должность главы Нацбанка: «Президент сказал только одно, что мы должны на этой неделе проголосовать, скорее всего, в пятницу. Но фамилии на главу НБУ не назывались».

Ранее УНИАН писал, что премьер Шмыгаль отозвал проект постановления о назначении Уруського вице-премьером.

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