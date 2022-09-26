По ее словам, большинство из них – женщины и дети.

В Украину из России не могут вернуться около 1,5 миллиона украинцев.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин в рамках мероприятий 77-й сессии Генассамблеи ООН.

По ее словам, большинство из них – женщины и дети, которые не могут вернуться из РФ домой и не имеют связи со своими родными.

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"Сегодня как никогда важно использовать все имеющиеся международные инструменты защиты основополагающих прав человека и удвоить наши совместные усилия, чтобы не допустить насильственной эксплуатации украинских граждан.", - отметила Стефанишин.

Напомним, что перед депортацией мирных украинцев оккупанты заставляют их проходить через так называемые фильтрационные лагеря. Там их допрашивают, заставляют раздеваться, чтобы проверить татуировки, нередко применяют силу. Некоторые люди из таких лагерей не возвращаются.

Кроме того, российские войска похищают и депортируют украинских детей, которых затем отдают на незаконное усыновление в России. Процедура такого "усыновления" предусматривает уничтожение всех документов и информации о родных родителях, позволяет смену имени.

По данным США, российские войска депортировали из Украины от 900 тыс до 1,6 млн жителей.

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