Оккупанты уничтожили также сотни больниц и тысячи учебных заведений.

С начала полномасштабной войны против Украины российские оккупанты лишили жилья более 3,5 миллиона украинцев.

Об этом сообщили в Telegram платформы UNITED24.

Граждане Украины шестой месяц подряд чуть ли не ежедневно страдают от терактов. Во время обстрелов гражданские объекты становятся целью оккупантов в 60 раз чаще военной инфраструктуры.

"На сегодня повреждено или разрушено более 50% жилого фонда Мариуполя, Харькова, Чернигова, Бучи, Северодонецка и Лисичанска. Количество украинцев, оставшихся без крыши над головой, превышает 3,5 млн человек", - отметили в UNITED24.

По всей Украине оккупанты также повредили свыше 830 учреждений здравоохранения, 2 129 образовательных учреждений, более 530 объектов культуры и искусства.

Как ранее сообщал УНИАН, с момента полномасштабного вторжения РФ украинцы пересекли границу более 10 миллионов раз. В это число, вероятнее всего, не входит принудительная депортация граждан на территорию России или Беларуси.

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