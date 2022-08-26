Большинство этих граждан Украины попадают в Латвию через Россию, оставив временно оккупированные территории.

Латвийские прокуроры собрали показания уже 80 украинцев, которые стали свидетелями боевых действий, оккупации и прошли фильтрационные лагеря россиян на оккупированных территориях.

Об этом сообщили в украинском Офисе генпрокурора по итогам разговора генпрокурора Андрея Костина с генпрокурором Латвии Юрисом Стукансом.

Прокуроры обсуждали сотрудничество, в том числе в рамках Совместной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием военных преступлений россиян в Украине.

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Согласно сообщению, Стуканс рассказал, что латвийские прокуроры уже допросили около 80 граждан Украины и продолжают собирать показания, в частности о "фильтрационных лагерях", через которые проходят перемещенные в РФ лица.

"Большинство граждан Украины, которые попадают в Латвию через Россию, покинули временно оккупированные территории. Они могут дать ценные показания, поэтому для нас важно активно с ними работать, вместе с латвийскими коллегами", - отметил Костин.

Генеральные прокуроры обеих стран считают, что уже собрано достаточно убедительных доказательств для Международного уголовного суда.

Как сообщал УНИАН, США идентифицировали по меньшей мере 20 фильтрационных лагерей на временно оккупированных Россией территориях Украины. Их используют для содержания, допросов и сортировки военнопленных и гражданских.

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