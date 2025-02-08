Даже если украинки начнут рожать вдвое больше детей, чем сейчас, это в лучшем случае стабилизирует численность населения на текущем уровне.

Единственный путь преодоления демографического кризиса в Украине - это привлечение мигрантов из других стран. Такое мнение в эфире канала КИЕВ24 высказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

По его убеждению, даже существенное увеличение рождаемости уже не сможет повысить численность населения нашей страны.

"По состоянию на сейчас на 10 украинок рождается около 7 детей. Чтобы нация [численно] была на одном уровне, нужно чтобы 10 женщин рожали 22 ребенка. Это не даст нам выйти на большие объемы населения. Ни о 40 миллионах населения, ни тем более о 50 вообще сейчас можно даже не думать. Таких цифр у нас уже больше никогда не будет", - говорит Воскобойник.

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Именно поэтому, по его мнению, нужно привлекать в Украину не только тех, кто приедут сюда работать, но и тех, кто здесь останутся и станут "политическими украинцами".

Демографическая ситуация в Украине

Как писал УНИАН, сегодня в пределах подконтрольных Киеву территории Украины проживает около 29 миллионов человек. По словам демографа Александра Гладуна, погрешность здесь может составлять 1 миллион в большую или меньшую сторону.

С оккупированными территориями ситуация еще сложнее. Более-менее понятно, что в Крыму проживает примерно 2,4 миллиона человек. На оккупированном Донбассе и юге - еще 1,2-2,5 миллиона человек. Но, по словам демографов, здесь уже трудно определить, сколько из них граждан Украины, а сколько - российских колонистов.

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