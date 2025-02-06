Однако произойдет это лишь при условии, что экономика начнет быстро восстанавливаться, и это будет новая современная экономика, а не возвращение старого.

Из-за демографического кризиса Украине после войны понадобятся трудовые мигранты из других стран. Если Украина сможет привлечь достаточно инвестиций и здесь будет серьезный экономический бум, то после войны сюда приедут не только люди из бедных стран. Такое мнение в интервью Центру противодействия дезинформации высказала Элла Либанова, директор Института демографии и социальных наук имени М.В. Птухи НАН Украины.

"Поедут европейцы. Потому что здесь кроме денег будет возможность самореализации, которой нет в стране с устойчивой экономикой, без всяких революционных сдвигов. Революция дает и шансы. Мы же не будем восстанавливать ту экономику, которая была. Мы будем создавать новую, современную экономику. Как сейчас происходит с военной промышленностью", - заявила Либанова.

Она добавила, что перед началом пандемии COVID-19 в России было проведено серьезное исследование диаспоры средней Азии. И оказалось, что большая часть мигрантов там имеет высшее образование.

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"Да, они работали дворниками, но они имели высшее образование. То есть едут наиболее активные. Просто на их Родине не было работы от слова совсем. А им надо зарабатывать, детей кормить. И они ехали в Москву. И если к нам поедут люди образованные, активные, которые будут хотеть работать, то ничего страшного", - добавила Либанова.

Демографические проблемы в Украине: что надо знать

Ранее в Верховной Раде сообщили, что сейчас за рубежом находятся 7,7 миллиона граждан Украины. Из них 5,3 миллиона живут на территории стран ЕС.

По словам президента Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника, после войны Украине придется привлекать трудовых мигрантов. В частности это можно делать в странах со значительно более низким уровнем жизни, чем в Украине.

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