Федиенко считает, что всех украинцев стоит научить пользоваться оружием.

Украинское общество нужно полностью милитаризировать, так как угроза от России будет исходить даже после завершения полномасштабной войны.

Об этом заявил Александр Федиенко, народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, в интервью УНИАН, комментируя то, как будет проходить базовая общевойсковая подготовка (БОВП) для студентов высших учебных заведений.

"Я не говорю, что мы строим второй Израиль, но в Израиле в обязательном порядке все юноши и девушки проходят ту самую БОВП (базовую общевойсковую подготовку - УНИАН). Мы должны понимать, что наш сосед - это полный идиот, и что там у него в голове - никто не знает. И поэтому мы должны - я всегда за это выступал и выступаю - полностью милитаризировать наше общество, всех научить пользоваться оружием для того, чтобы в случае чего мы могли за себя постоять", - сказал он.

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Федиенко подчеркнул, что милитаризирование украинского общества не стоит рассматривать как временную меру. Он считает, что это необходимый шаг для того, чтобы защищить нашу страну:

"Я просто вспомнил Израиль, потому что это единственная страна в мире, которая постоянно находится в состоянии войны и защиты своей территории. Мы выстраиваем свою экосистему проактивной защиты. Я думаю, что эта история уже будет на весь период существования нашей страны".

Базовая общевойсковая подготовка для студентов - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что выпускников ВУЗов без прохождения базовой общевойсковой подготовки не будут брать на работу в госорганы и прокуратуру. Кроме того, отказ от прохождения практической подготовки базовой подготовки является основанием для отчисления из учебного заведения.

Напомним, что программа начнется с 1 сентября 2025 года. Она состоит из двух компонентов:

теоретический курс (90 академических часов) будет проводиться непосредственно в учебных заведениях;

практический курс (210 академических часов) будет реализовываться в специальных учебных центрах ВСУ.

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