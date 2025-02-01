Украина выстраивает свою экосистему проактивной защиты, эта история уже будет на весь период существования нашей страны, считает нардпеп.

Ранее в Министерстве обороны Украины заявили, что базовая общевойсковая подготовка (БОВП) для студентов высших учебных заведений начнется с сентября 2025 года и будет предусматривать 300 академических часов. О том, как будут проходить теория и практика, достаточно ли будет этого времени для обучения, и кто за все это будет платить, УНИАН поговорил с Александром Федиенко, народным депутатом от "Слуги народа", членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Как сказало Минобороны, студентов украинских ВУЗов мужского пола обяжут проходить теоретический и практический курсы БОВП. Тех, кто не будет проходить подготовку, могут отчислить и не будут брать на работу в органы власти и прокуратуры. Все правильно?

Эта история начинает действовать с сентября 2025 года. Обязательно для всех юношей 18-25 лет пройти БОВП. Девушки - по собственному желанию. Для тех, кто будет иметь целью работать в органах государственных учреждений это является обязательным для трудоустройства.

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И БОВП для студентов предусматривает 300 академических часов, 90 из них теория. И как вы сказали, программа начнется с 1 сентября.

300 часов, правильно. 90, насколько помню, - это теория. И там что-то 200 с копейками, остаток, 210 - это, получается, у нас практика.

И БОВП проводят обязательно квалифицированные военные. То есть учебные заведения должны нанять каких-то опытных военных, которые в отставке, возможно, ветеранов войны. Тех, кто четко понимае, что такое война. А после того, как будет пройдена БОВП, студенты принимают военную присягу.

Студент говорит: "Я хочу пройти БОВП". Он идет в ТЦК, ТЦК его направляет в учебный центр, он там учится, принимает в учебном центре присягу, получает сертификат о прохождении БОВП.

Получается, что студенты будут проходить 210 часов практики в воинских частях и центрах?

Нет. По тому, что я встречал, БОВП проходит на базе учебных заведений. Программа БОВП интегрируется в учебный процесс. Там, где я уже видел, лично я, это лицей - они наняли военного в отставке, он их учит на базе этого учебного заведения с привлечением волонтеров, потому что БОВП теперь - и медицина, и дроны, и тактический уровень. То есть это теория, которую учат они прямо в учебном заведении.

И, я так понимаю, такое будет у всех. Когда я был в университете в Переяслав-Хмельницком, они тоже уже начинали думать, как им некоторые аудитории перестроить под БОВП. А дальше эти учебные заведения, через ТЦК или с помощью РГА договариваются с приближенными военными частями, полигонами для того, чтобы там проходить практические учения.

Практические учения - это не только стрелковая история, вооруженные история. Например, практические учения по медицине - их можно провести на базе учебного заведения: приезжают такмеды, которые демонстрируют, как и что надо делать.

Практические учения по управлению дронами - их можно провести на базе того же учебного заведения, где-то в поле, например. А там, где нужно стрелять уже стрелковым оружием, уже будут выезжать на один день на полигон для того, чтобы получить навыки пользования оружием.

210 часов практики - это много или мало, чтобы научиться, заложить какие-то базовые знания?

Мы же не ставим целью сделать терминаторов. Тот, кто учился в советские времена, - там была начально-военная подготовка. Я вышел из школы и я имел первичные навыки пользования оружием. Я знал, как автомат разбирается, собирается, как бросается граната, как автомат приводится в боевое состояние и как из него стрелять. Ну, и, в принципе, все, что я знал.

Так что речь идет о том, что это именно об этом. Потому что иногда, когда я езжу к студентам на лекции о той же БОВП, юноша в возрасте 20 лет даже не понимает, где в автомате спусковой крючок.

Я не говорю, что мы строим второй Израиль, но в Израиле в обязательном порядке все юноши и девушки проходят ту самую БОВП. Мы должны понимать, что наш сосед - это полный идиот, и что там у него в голове - никто не знает. И поэтому мы должны - я всегда за это выступал и выступаю - полностью милитаризировать наше общество, всех научить пользоваться оружием для того, чтобы в случае чего мы могли за себя постоять.

Вы сказали, что потом студент принимает присягу. Уточните: то есть эти 210 часов практики означают то, что после окончания вуза уже бывший студент может сразу быть мобилизован? Или мужчин с БОВП снова будут отправлять в учебные центры? В чем суть тогда БОВП?

Здесь есть прямая норма действующего закона о мобилизации. Даже если юноша принял присягу, прошел БОВП, но ему не исполнилось 25 лет, - есть прямая норма действующего законодательства, которая запрещает такого юношу, вернее уже военнообязанного, мобилизовать.

Поэтому даже если резервист, а затем военнообязанный прошел БОВП, принял присягу, но не достиг соответствующей возрастной категории, - никто его мобилизовать не будет. Но есть добровольная история.

210 часов - это за весь период обучения в высших учебных заведениях или за год?

Здесь интересный вопрос. Учебные заведения сами устанавливают, когда они будут вводить учебные программы, чтобы за срок обучения все прошли БОВП.

Я услышал в вашем вопросе подконтекстный вопрос. Жаже если юноша достигнет 25 лет, будет иметь БОВП и присягу, после мобилизации или через схему рекрутинга он все равно будет направлен ещё в учебный центр.

Еще раз хочу подчеркнуть: БОВП - это базовые навыки. А учебный центр - это элемент слаженности. Когда там отделение, рота, взвод - при ведении защиты или нападения их слаживают. Поэтому учебный центр всегда будет.

Программу обучения, получается, высшее учебное заведение само составляет?

С учетом рекомендаций Министерства обороны и Министерства образования. Есть тактическая, медицинская, психологическая дисциплины, обращение с оружием, РЭБы, дроны, может, что-то еще забыл. Учитывая это, а также опыт военнослужащего, которого они возьмут на работу, ВУЗ будет составлять учебный процесс.

Нет четкого ответа вроде "С 1 сентября все побежали на БОВП", потому что невозможно за одну итерацию протянуть, например, огромное учебное заведение, всех юношей, через БОВП. Они это будут растягивать, скорее всего, на протяжении всего учебного процесса.

Вы упоминали об Израиле. А с кого мы берем пример с таким подходом к военному обучению студентов? И это временный шаг - пока у нас есть война, или это такая модель останется и после войны, как вы считаете?

Ни с кого мы не берем пример. Я просто вспомнил Израиль, потому что это единственная страна в мире, которая постоянно находится в состоянии войны и защиты своей территории. Мы выстраиваем свою экосистему проактивной защиты. Я думаю, что эта история уже будет на весь период существования нашей страны.

А кто будет оплачивать все, что связано с БОВП? То есть для студентов все будет бесплатно? Например, им нужна одежда.

Да, для студентов все будет бесплатно, конечно. За все платит государство.

Это через Минобороны средства проходят?

Нет. Через Министерство образования. Есть проблематика. Потому что ко мне уже обращались некоторые учебные заведения: где им приобрести ММГ - массо-габаритный макет оружия... С ненастоящим оружием работают в кабинетах. Чтобы тот автомат разобрать-собрать.

Например, у них есть 10 студентов. Значит, им надо 10 автоматов, чтобы научить собирать-разбирать автомат, надо купить это ненастоящее оружие. Там, где я видел, такие ненастоящие АК приобретались как-то через фонды. Но надо понимать: ВСУ уже работают с натовским оружием. И, например, я поднимал вопрос, есть ли смысл вообще практиковаться на советском оружии, - возможно, уже есть смысл сразу изучать современное оружие. Но это вопрос, опять же, к министерствам образования и обороны.

Достаточно ли будет инструкторов? Потому что часть инструкторов должна работать с теми, кто готовится непосредственно воевать, а нужны будут еще инструкторы для студентов, для БОВП.

Откровенно говоря, я думаю, чего-чего, кого-кого, а инструкторов у нас много. Мы можем даже поехать в страны НАТО тренировать.

Что теперь будет с военными кафедрами в высших учебных заведениях? Они будут во всех учреждениях высшего образования или как? Потому что где-то они были, где-то не было...

Ничего не будет. Как все было, так все и будет. Вы же понимаете, что военная кафедра, в первую очередь, обучает специализации. То есть военная кафедра - что там: ракетчики, зенитчики и т.д., и т.п.

А БОВП - это немножко другая история - это про тактический уровень. На БОВП, например, не учат связистов. Поэтому будут военные кафедры.

Кто и как будет обеспечивать безопасность проведения этих учений, например, на стрельбах? Там будут студенты и были случаи, когда были прилеты по местам скопления военнослужащих. А здесь, получается, будут гражданские с телефонами, они могут что-то выложить в интернет...

Это вопрос безопасности, которую вводит сам полигон, с учетом правил безопасности. И, конечно, учебное заведение. То есть за это отвечают непосредственно те, кто реализует эти вопросы. Конечно, студентам надо будет понять, что если они едут где-то на полигон, то они телефоны оставляют где-то. Это обычные правила, они уже писаны-переписаны.