Отмечается, что в течение последнего года украинские силы в основном оборонялись, а российские войска продолжали продвигаться.

Цели президента РФ Владимира Путина в Украине настолько амбициозны, что, хотя временное прекращение боевых действий может быть возможным, прочного урегулирования будет чрезвычайно трудно достичь, пишет Financial Times.

"Цели войны России в Украине с 2014 года заключались в том, чтобы подорвать суверенитет Украины и взять полный политический контроль над страной", - заявил Фредрик Лёйдквист из Стокгольмского центра восточноевропейских исследований.

Как акцентировали в FT, решающее значение имеет враждебность Путина к украинскому суверенитету, по сути, к украинской национальной идентичности.

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При этом отмечается, что в течение последнего года украинские силы вели против России в основном оборонительную войну на истощение. Но, даже несмотря на постепенное продвижение оккупантов на востоке Украины, мнения о том, выигрывает ли РФ войну, расходятся.

По мнению экс-заместительницы министра обороны Украины Алины Фроловой, слишком много внимания при этом уделяется "видимым операциям на суше", где Россия, похоже, действительно имеет преимущество. Однако, как она акцентировала, в воздухе, на море, в космосе и в кибероперациях Украина, по крайней мере, удерживает свои позиции или даже преобладает.

Верит в перспективы Украины и верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи:

"Я не беспокоюсь, что Украина может внезапно проиграть. Я не вижу потенциала для масштабного [российского] прорыва… В конце концов, есть причина, по которой Россия перебросила тысячи и тысячи солдат из Северной Кореи… Я думаю, мы продолжим наблюдать это напряжение между желанием атаковать и нехваткой живой силы со стороны россиян".

В Financial Times со ссылкой на отчет для Международной кризисной группы отметили, что потери личного состава и трудности с набором новобранцев также являются серьезными проблемами и для Украины, и это подтверждают военные.

Напомним, спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что завершение войны отвечает интересам всего мира, включая и США. При этом он акцентировал, что рассчитывает на достижение прогресса в ближайшей перспективе:

"Думаю, у нас есть хороший, надежный план, чтобы продвинуться вперед, начать говорить и работать над этим".

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