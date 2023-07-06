Андрей Садовый добавил, что это решение непростое, но оно единственно правильное.

Городской голова Львова Андрей Садовый отмечает, что в городе отныне запрещено закрывать укрытие. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Все укрытия на территории Львовской громады должны быть открытыми 24/7. Такое решение только что проведенной комиссии по чрезвычайным ситуациям", - отметил мэр.

Он добавил, что это решение непростое, но оно единственно правильное.

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"Поскольку обеспечить открывание хранилищ на 100% невозможно, во Львове запрещаем закрывать укрытия!",- написал Садовый.

Городской голова отметил, что ответственные лица, определенные владельцем здания, должны наработать схему, согласно которой укрытия будут в свободном доступе круглосуточно.

"Причиной такого решения стали 10 жалоб на "горячую линию" минувшей ночью. Остаются люди, которым безразлично на свою жизнь и жизнь близких", - отметил мэр.

Он подчеркнул, что российским захватчикам "абсолютно неважное расстояние – Львов, Киев и Краматорск одинаково могут обстреливаться", поэтому людям нужно позаботиться о своей безопасности.

Ракетный удар по Львову 6 июля - детали

В ночь на 6 июля во Львове прогремели мощные взрывы. В мэрии города сообщили об атаке российских оккупантов и попадании в многоэтажку.

В результате ракетной атаки по Львову погибли пять человек. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во Львовской области, от атаки пострадали 36 человек. На месте удара продолжается спасательная операция.

По данным военных, оккупанты выпустили по Львову 10 крылатых ракет "Калибр", семь из них удалось уничтожить противовоздушной обороне.

В городе повреждены 35 домов, учебные заведения, общежития, большой офисный центр и много автомобилей.