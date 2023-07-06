Среди погибших есть мама и дочь.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий уточнил информацию о возрасте погибших в результате ракетного удара по областному центру.

Так, по его данными, сегодня ночью от российской ракеты во Львове погибли:

Анастасия, 32 года;

Мирослава, 60 лет, мама Анастасии;

Михаил, 35 лет;

Ирина, 63 года.

Перед этим была информация, что жертвами ракетного удара стали 21-летняя девушка и 95-летняя женщина. "Предварительные данные были записаны по показаниям соседей. Прошу прощения за неточность", - отметил глава ОВА.

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"Вечная память тем, кого мы потеряли. Болит за всех. Отомстим!",- написал Козицкий.

Удар по Львову

Ночью в Украине звучала воздушная тревога. Из акватории Черного моря оккупанты запустили 10 крылатых ракет "Калибр". В воздушных силах доложили, что сначала эти ракеты летели на Киев, потом внезапно изменили курс на Запад. Системам ПВО удалось сбить 7 запущенных ракет.

Одна из ракет упала на жилой дом во Львове. Сначала власти города сообщили о двух погибших и 9 раненых. Затем эта цифра выросла.

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