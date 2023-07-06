Министр внутренних дел назвал эту ситуацию возмутительной.

Правоохранителям известно о по меньшей мере 10 закрытых во время ночной атаки на Львов укрытиях. Полиция открыла уголовное производство по факту оставления в опасности.

Министр внутренних дел Игорь Клименко назвал эту ситуацию возмутительной, отметив, что после такого высокого внимания и строгих решений некоторые ответственные лица так и не сделали соответствующие выводы.

"Получили информацию о по меньшей мере 10 закрытых укрытиях во Львове во время ночного обстрела", - рассказал он.

Видео дня

По словам Клименко, полиция Львовщины открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса Украины (Оставление в опасности).

"Виновные должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнул глава МВД.

Война в Украине - взрывы во Львове

Как известно, после ночной ракетной атаки львовяне пожаловались на закрытые укрытия в городе. На что городской голова Андрей Садовый отметил, что вблизи дома, в который сегодня попал российский "Калибр", есть большое укрытие, однако в нем во время воздушной тревоги находилось всего пять человек. По словам Садового, большинство жителей этого дома к укрытию не спускались.

В результате атаки известно о четырех погибших и более 30 раненых. Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы.

В городе повреждены десятки домов и авто, а также другая инфраструктура.

Вас также могут заинтересовать новости: