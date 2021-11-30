Это назвали заданием "со звездочкой".

Во Львове инспекторам патрульной полиции пришлось отвлекать полуторагодовалого ребенка, оказавшегося запертым в машине.

Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий в Facebook.

Экипаж патрульных увидел женщину, которая растерянно стояла с детской коляской возле автомобиля Volkswagen.

Она рассказала, что машина, в которой находится ее маленький сын, закрылась. Ключи остались в салоне.

Читайте такжеКиевский апелляционный суд оправдал догхантера СвятогораПатрульные позвали коллег, которые остались отвлекать ребенка, чтобы он не заметил отсутствие матери.

"Пока они отвлекали ребенка разговорами и мультиками через закрытое окно, автоэкипаж съездил с мамой за запасным ключом в поселок Брюховичи. Малыш так забавлялся с патрульными, что даже не заметил отсутствия мамы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Одессе 17-летний парень угнал машину и устроил гонки с полицией.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Людмила Жерновская