Снесенные скульптуры разместят в музее "Территория террора".

Сегодня с Холма славы во Львове демонтировали три советские скульптуры - "Мать-Родина", "Воин с флагом", "Присяга".

Как сообщает пресс-служба Львовского горсовета, памятники пополнят экспозицию Музея тоталитарных режимов "Территория террора".

"Мы очищаем наше пространство от символов советского периода. И Холм славы - не исключение. Кроме захоронений, там были еще и три советских памятника. Сегодня они были демонтированы и "переедут" в музей "Территория террора" - там они и будут "прославлять" террор тех времен", - заявила управляющая делами исполкома, и. о. руководителя управления охраны исторической среды Наталья Алексеева.

Кроме того, чиновник добавила, что город планирует провести эксгумацию и перенести захоронения с Холма славы. Сделать это хотят после того, как завершат эксгумацию на Лычаковском военном кладбище.

"Это невозможно сделать быстро, потому что процедура предусматривает этап согласования на уровне области и Министерства культуры. К примеру, этап согласования по эксгумации на Лычаковском военном кладбище занял более полугода. Будем начинать эту процедуру и по Холму славы. Думаю, что получить все разрешения сможем в ближайшие три-четыре месяца. Далее - предусмотреть расходы и в весенне-летний период начать работы", - отметила Алексеева.

Демонтаж памятника космонавтике во Львове: что известно

8 ноября во Львове демонтировали скульптурную композицию "Космонавтика", которую называют памятником советской космонавтке Валентине Терешковой. Скульптуру перенесли в музей "Территория террора".

Городские власти в течение длительного времени не разрешали сносить памятник, утверждая, что скульптура не посвящена Терешковой и не несет идеологической нагрузки, а потому не подпадает под закон о декоммунизации.

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