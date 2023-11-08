Его перенесут в музей тоталитарных режимов "Территория террора".

Во Львове сегодня, 8 ноября, демонтировали скульптурную композицию "Космонавтика", которую называют памятником советской космонавтке Валентине Терешковой. Об этом сообщил заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

"Скульптурная композиция "Космонавтика" на улице Выговского переезжает в музей "Территория террора". Деколонизация", - заявил он, обнародовав несколько фото процесса демонтажа памятника.

В мэрии города добавили, что перенос скульптуры возложен на Железнодорожную районную администрацию.

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Что известно о памятнике и попытках его демонтировать

Скульптурная композиция "Космонавтика" была установлена в 80-х годах ХХ века в сквере на улице, названной именем Валентины Терешковой (сейчас Выговского – УНИАН) – первой в мире космонавтки, а сейчас – депутата Государственной Думы РФ от партии "Единая Россия", которая в 2014 году проголосовала за аннексию Крыма.

Вопрос о демонтаже этой скульптуры несколько раз поднимали в 2015 и 2017 годах. Тогда его даже хотели перевезти в Ярославль (РФ), откуда родом Терешкова. Однако дальше разговоров дело так и не сдвинулось с места.

В 2021 году, реагируя на обращение львовянина Владимира Козия, в котором он требовал демонтировать указанный памятник, в городском совете заявили, что скульптура не посвящена Терешковой и не несет идеологической нагрузки, поэтому не подпадает под закон о декоммунизации.

В начале ноября этого года в мэрии Львова сообщили, что подготовка всех документов для проведения работ по демонтажу памятника завершается, а работы планируются в ближайшее время.