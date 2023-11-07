В мэрии Львова сообщили, что сейчас завершается подготовка всех документов для проведения работ по демонтажу.

Во Львове будет демонтирован памятник первой в мире женщине-космонавтке Валентине Терешковой.

Об этом сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко. По его словам, в настоящее время завершается подготовка всех документов для проведения работ по демонтажу.

"Памятник на ул. Выговского (более известный как памятник Терешковой) - будет демонтирован. ... Работы по демонтажу планируем в ближайшее время. Сообщим дополнительно", - написал Москаленко.

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Напомним, что Верховная Рада Украины приняла закон, которым предусмотрено незанесение в Государственный реестр недвижимых памятников Украины и изъятие из него отдельных объектов культурного наследия, которые являются символами российской имперской и советской тоталитарной политики.

За это решение проголосовало 285 народных депутатов. Министерство культуры и информационной политики, которое разрабатывало законопроект, отмечает, что он "успел получить неофициальное название - "антипушкин".

Ранее Рада приняла закон о десоветизации законодательства украинского государства. Согласно ему, такими, которые не применяются на территории Украины, признаются около 1 тысяч 200 актов органов власти СССР и УССР.

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