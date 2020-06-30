Шмыгаль заверил, что ВНО не будет отменено
Киев. 30 июня. УНИАН. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что проведение внешнего независимого оценивания (ВНО) не будет отменено.
Об этом он сообщил в интервью BBC Украина.
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«Я публично заявляю: угрозы для ВНО нет и не будет, вы видите, что оно проходит. Это все манипуляции об угрозе, ВНО отменят - это такие политические технологии, манипуляции и расшатывание власти», - заявил он.
Шмыгаль уверил, что реформы в сфере образования будут продолжаться. «Мы будем их реализовывать. И Новую украинскую школу, и реформу образования в целом», - уверил глава правительства.
Как сообщал УНИАН, 22 июня президент Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон о сдаче государственной итоговой аттестации и внешнего независимого оценивания по желанию.
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