12-метровая елка будет украшена очень важным украшением.

Уже на этой неделе в Киеве должна начаться установка новогодней елки на Софийской площади, поэтому УНИАН узнал, как она будет выглядеть в этот раз.

В комментарии УНИАН руководитель ООО "ГЛОБАР-ДЕКОР" Надежда Тутенко рассказала о концепции нынешней елки.

"Концепция будет патриотическая и будет украшать елку Герб. Относительно всего остального - пока такой информации предоставить не могу", - сказала она и добавила, что высота искусственной елки – 12 метров.

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Тутенко напомнила, что "в прошлом году было принято коллегиальное решение: пока у нас война в стране, то на елке будет размещен Герб, а рождественская звезда к нам вернется уже с победой".

Кроме того, на вопрос о стоимости установки елки, стоимости игрушек и обслуживания электричества, Тутенко отметила, что конкретные суммы назвать сложно.

"Относительно стоимости - трудно сказать. Поскольку это елка, которая является нашим достоянием. И игрушки - тоже. Поэтому по стоимости оценить ее на сегодняшний день трудно", - сказала Тутенко.

Она уточнила, что речь идет об установке того оборудования, которое уже есть у них в наличии. "Мы это устанавливаем за собственный счет, средств из государственного бюджета не тратится на этот проект", - напомнила руководительница компании.

Тутенко также добавила, что они будут оплачивать и электричество. "Мы будем, конечно, оплачивать электричество. У нас там стоят счетчики, есть подключение, которое мы оранизировали уже очень-очень давно на Софийской площади. Там стоит счетчик и мы по счетчику, по договору с "Киевэнерго", всегда оплачиваем электричество", - сказала она.

Новогодняя елка в Киеве - когда установят

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 27 ноября, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в связи с празднованием Рождества по новоюлианскому календарю, елку на Софийской площади в Киеве в этом году начнут устанавливать раньше - до 6 декабря.

Город денег на это не будет тратить: елку установят и украсят за счет меценатов. Ответственность за установку и обслуживание главной новогодней елки, все ресурсное и финансовое обеспечение, связанное с этим, берет на себя ООО "ГЛОБАЛ-ДЕКОР".

В Киевской городской военной администрации отметили, что монтажные работы начнутся 3 декабря, а открытие елки запланировано на 6 декабря. Будет стоять она до 10 января. Массовых мероприятий, ярмарок и развлечений на Софийской площади не предусмотрено.

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