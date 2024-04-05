Ребенок ждал их на поле с флагом.

Украинские военные на вертолетах прилетели к мальчику, который всегда размахивал флагом Украины, увидев их в небе.

Трогательное видео обнародовал в сети пользователь Alex Bond. "Этот мальчик всегда встречал пролетающие вертолеты с флагом, желая им удачи и возвращения живыми. Однажды они приземлились перед его домом", - написал он в микроблоге X (ранее Twitter).

На видео можно увидеть, как один вертолет садится неподалеку от дома, возле которого ребенок размахивает украинским флагом. Вскоре из него выходит военный с пакетом в руках, отдает его ребенку и возвращается обратно.

Видео завершается тем, что военные улетают, а мальчик машет им с флагом в руке.

ив

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