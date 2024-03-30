Ранее они были в так называемой "серой зоне"

Пограничники бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" подняли над населенными пунктами Шабельное, Песчаное и Дегтярное сине-желтый флаг.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в Telegram. По словам ведомства, речь идет о "серой зоне", рядом с границей РФ.

"Эти населенные пункты на Харьковщине находятся вблизи государственной границы с РФ в так называемой "серой зоне", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что территория разрушенных сел плотно заминирована, а из-за постоянных вражеских обстрелов непригодна для проживания.

Пограничники отмечают, что контролируют местность и таким образом напоминают врагу, что это украинская земля, и ему здесь не место.

Украина подняла флаг в "Бударках"

В ноябре 2023 года украинские пограничники также подняли украинский флаг в пункте пропуска "Бударки" на границе с Российской Федерацией.

Тогда ГПСУ сообщала, что пограничники бригады Гвардии наступления "Стальной кордон", несмотря на постоянные обстрелы, зашли на территорию автомобильного пункта пропуска "Бударки", что на Харьковщине, и подняли сине-желтый флаг на самую высокую в окрестностях башню.

В ГПСУ отмечают, что данный пункт пропуска расположен непосредственно на государственной границе и не работает с момента полномасштабного вторжения РФ.

Пункт пропуска Бударки расположен в Харьковской области на границе с Россией. С российской стороны в Белгородской области на границе расположен пункт пропуска "Тишанка".

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